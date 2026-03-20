بارزاني بمناسبة عيد نوروز: هنالك ضرورة لتنسيق وتعاون القوى السياسية فيما بينها

شفق نيوز- أربيل

شدّد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة تنسيق وتعاون القوى السياسية فيما بينها، والعمل معاً لدعم المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، داعياً إلى المزيد من التلاحم والأخوّة بين الأطراف السياسية.

وجاء في رسالة لبارزاني بمناسبة عيد نوروز وحلول السنة الكوردية 2726، وردت لوكالة شفق نيوز، أن "نوروز يأتي هذا العام متزامناً مع الكثير من التغيّرات والتعقيدات والتوترات في منطقتنا والعالم عموماً، وفي هذا الظرف الحساس والتاريخي، تتجلّى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تنسيق وتعاون القوى السياسية فيما بينها، والعمل معاً لدعم مصالح وطننا وتعزيز أمنه واستقراره".

وأعرب بارزاني، عن أمله "أن يكون نوروز هذا العام بداية لتحقيق المزيد من التلاحم والأخوّة بين الأطراف السياسية، وأن يحتفل شعب كوردستان العزيز بهذا العيد وسائر الأعياد بسعادة وهناء، كما أتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالعيش في سلام وطمأنينة بعيداً عن الحروب والتوترات والاضطرابات".

وتقدّم بارزاني في رسالته بالتهنئة إلى "عوائل الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، وجميع الكوردستانيين الأعزاء داخل الوطن وخارجه"، كما هنّأ "جميع شعوب المنطقة والعالم التي يُعدّ نوروز جزءاً من ثقافتها وتاريخها، متمنياً للجميع عاماً مليئاً بالسعادة والمسرّات".

وأضاف، أن "نوروز كان بالنسبة لشعب كوردستان دائماً بشرى لبداية جديدة وأمل متجدد، ورمزاً للانتصار على الظلم والمِحَن، وقد ترسّخ هذا المعنى بجذور متأصلة في تاريخ شعب كوردستان كقيمة ثقافية ثريّة تعبّر عن الاستمرار في المثابرة والنضال من أجل بلوغ الحرية والسلام".