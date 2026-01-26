بارزاني: انتصار كوباني نصر للشعب الكوردي والإنسانية جمعاء

شفق نيوز- أربيل

وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة عبر منصة (إكس)، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لاندحار الإرهابيين في كوباني.

وقال بارزاني في نص رسالته: "في الذكرى السنوية الحادية عشرة لهزيمة الإرهابيين في كوباني، نوجّه التحايا إلى المقاتلين والبيشمركة البواسل الذين تمكنوا بدعم من التحالف الدولي ومن خلال دفاعهم البطولي من منع سقوط كوباني بيد إرهابيي داعش، مسجلين بذلك نصراً عظيماً في تاريخ الشعب الكوردي".

وأضاف: "لقد كان ذلك الانتصار انتصاراً لكل شعب كوردستان، ونصراً للإنسانية جمعاء على الإرهاب والظلام".

وتُحيي مدينة كوباني ذكرى تحريرها من تنظيم داعش في 26 كانون الثاني/يناير 2015، بعد معركة شرسة استمرت أشهراً وانتهت بكسر الحصار المفروض عليها.

ويُعد هذا الحدث محطة مفصلية في مسار الحرب ضد التنظيم، لما حمله من رمزية عسكرية ومعنوية كبيرة في المنطقة.