بارزاني: الكورد الفيليون رمز التضحيات و"الكوردايتي" ولن أدخر جهدا لدعمهم وتثبيت حقوقهم

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، خلال استقباله لعدد من الشخصيات وممثلي الجمعيات والمنظمات الكوردية الفيلية، على أن الكورد الفيليين رمز للتضحيات والروح القومية ومثال "صارخ للظلم والاضطهاد"، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً لدعم وتثبيت جميع حقوقهم ومطالبهم.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استقبل في منتجع صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، عدداً من الشخصيات وممثلي الجمعيات والمنظمات الكوردية الفيلية، لافتاً إلى الوفد الضيف قدم للزعيم مسعود بارزاني نبذة عن المشكلات والعراقيل التي يعاني منها الكورد الفيليون وموضوع حرمان قسم كبير منهم من الحقوق والهوية وآثار التعذيب والتهجير وتبعات السياسة الشوفينية التي مارسها النظام العراقي السابق ضدهم والتي ما يزال قسم من تلك المشكلات مستمرة.

وأضاف البيان أن الوفد الضيف قدم شكره للزعيم الكوردي مسعود بارزاني الذي يدافع دوماً عن حقوق الكورد الفيليين والمشكلات التي يعانون منها من أجل استعادة تلك الحقوق وترسيخها.

وأشار إلى أن بارزاني فضلاً عن ترحيبه بالشخصيات وممثلي المنظمات والجمعيات الكوردية الفيلية عبر عن تقديره لمواقفهم وأكد أن الكورد الفيليين "رمز للتضحيات والروح القومية الكوردية ومثال صارخ للظلم والاضطهاد الذي تمت ممارسته ضد الشعب الكوردي"، مشدداً على أن الكورد الفيليين واجهوا الظلم بسبب هويتهم القومية وتم تشريدهم وإبعادهم.

ولفت إلى أن بارزاني جدد التأكيد على أنه لن يدخر جهداً لدعم وتثبيت جميع حقوق ومطالب الكورد الفيليين.