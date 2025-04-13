بارزاني: الكوردية ليلى قاسم أول امرأة أُعدمت بالعراق رفضت طلب عفو رئاسي عنها

شفق نيوز/ عقد اتحاد نساء كوردستان، اليوم الأحد، ملتقاه الأول للمرأة الكوردستانية في مدينة اربيل بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وانطلقت فعاليات الملتقى بحضور 700 عضو من أعضاء الاتحاد والذي يستمر لمدة يومين.

واستذكر الزعيم الكوردي في كلمة له القاها خلال الملتقى، دور المرأة الكوردية ودورها في الحركة التحررية الكوردستانية على مدى العقود السابقة.

وقال بارزاني إن المرأة الكوردية كانت الداعم لقوات البيشمركة وكان لها من الشجاعة والبسالة بان تقوم بنفسها بالتصدي لتنظيم داعش.

وتطرق ايضا الى المناضلة الكوردية ليلى قاسم وقال إنه لأول مرة في العراق اعدمت فيها امرأة كانت امراة كوردية وهي ليلى قاسم، وقد طلبوا منها ان تكتب رسالة الى الرئيس العراقي انذاك احمد حسن البكر للعفو عنها الا انها رفضت.

وليلى قاسم سياسية كوردية ولدت في مدينة خانقين في 27 كانون الثاني / يناير من العام 1952، ونشطت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم.

وبدأت قاسم دراستها الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في قسم علم الاجتماع عام 1971، وفي 29 نيسان/ أبريل من سنة 1974 ألقي القبض عليها من قبل الحكومة العراقية وأعدمت في 12 آيار / مايو من سنة 1974.