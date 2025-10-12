بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية

شفق نيوز- أربيل

وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الأحد، القانون الانتخابي العراق بأنه "غير عادل"، ومن الضروري تعديله، وفيما شدد على أهمية إشراك جميع المكونات في صنع القرار، اعتبر أن المحكمة الاتحادية الحالية ليست هل المنصوص عليها في الدستور.

وقال بارزاني في كلمة خلال مهرجان انتخابي للحزب الديمقراطي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كل عملية انتخابية مهمة ولكن للأسف، لم نكن شركاء حقيقيين ولم نحصل على حقوقنا كمواطنين بل شراكتنا تحولت إلى حملات الأنفال وقصف قرانا بالأسلحة الكيمياوية، وبعد العام 2003، حُرم ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي من مستحقاتهم".

وأضاف "آمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة جديدة، وألا تتكرر الأخطاء السابقة، لا من جانبنا ولا من جانب الآخرين. وبوجود ديمقراطية حقيقية، يمكن تحقيق الحقوق".

غير أنه اعتبر أن القانون الانتخابي الحالي "غير عادل، ويجب تغييره قبل الانتخابات المقبلة"، مؤكداً على أنه "وفقاً للدستور، العراق دولة اتحادية (فيدرالية)، وينبغي أن تكون جميع المكونات شركاء فيها وإذا كانت هناك مشكلة تتعلق بقانون النفط والغاز، فالخلل مصدره بغداد".

ولفت بارزاني إلى أن "تفسير بنود الدستور بشكل خاطئ أمر غير مقبول. كما أن المحكمة الاتحادية الحالية ليست هي المحكمة المنصوص عليها في الدستور".

وختم بارزاني "أطالب بإجراء انتخابات هادئة ونزيهة، وحتى إن تم العبث بصوركم ودعاياتكم الانتخابية فلا تردوا بالمثل".