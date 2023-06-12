بارزاني الخيرية تُسَّفر عدة أطفال مرضى الى ألمانيا لتلقي العلاج  (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية يوم الاثنين تسفير 30 طفلا إلى ألمانيا ممن يعانون من أمراض لا يتوفر علاجها في اقليم كوردستان.

وقال نائب رئيس المؤسسة ابراهيم سيمين في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز انه " بعد ارسال فحوص الى المانيا لاطفال مرضى، قررت المؤسسة تسفير 30 طفلا الى هذه الدولة لتلقي العلاج حيث تم تسفير 9 أطفال في المرحلة الأولى على أن يتم تسفير عدد آخر منهم إلى ألمانيا على تكلفة المؤسسة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان هذه الحملة هي بالتعاون بين مؤسسة بارزاني الخيرية مع منظمة (peace village).