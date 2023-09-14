بارزاني الخيرية توزع 50 ألف حقيبة مدرسية داخل وخارج إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الخميس، توزيع أكثر من 50 ألف حقيبة ومستلزمات مدرسية على طلبة إقليم كوردستان وثلاث محافظات اخرى خارج الإقليم مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، فيما لفتت الى بناء 150 قاعة دراسية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى احمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "المؤسسة بدأت خلال الفترة الماضية بمشروع لتوزيع الحقائب والمستلزمات المدرسية على اكثر من 50 الف طالب في محافظات إقليم كوردستان ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين".

وأضاف، أن "المشروع تم بالتعاون مع مستثمرين وشركات داخل الاقليم"، مبينا ان "المؤسسة قامت ببناء 150 قاعة دراسية لمدارس اقليم كوردستان ودعم 10 آلاف طالب في الإقليم لادامة الدراسة".

وتابع أحمد أن "هذا العمل يعد دعماً لقطاع التربية والتعليم في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج الاقليم".