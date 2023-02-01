بارزاني الخيرية توزع 400 ألف لتر من النفط في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ باشرت منظمة بارزاني الخيرية، صباح اليوم الأربعاء، بتوزيع كميات كبيرة من النفط الابيض على العوائل في محافظة السليمانية والمناطق التابعة .

وقالت مسؤولة مكتب منظمة بارزاني الخيرية في السليمانية سروە صالح، لوكالة شفق نيوز، إن المنظمة وضمن مشروعها الخيري الشتوي قامت بتوزيع مليوني لتر من النفط الابيض في جميع مناطق اقليم كوردستان العراق.

وأضافت أن حصة السليمانية كانت 400 ألف لتر من النفط الأبيض سيتم توزيعها على 4000 عائلة .

وأشارت سروه إلى أن التوزيع شمل العوائل المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة بواقع 100 لتر لكل عائلة بدون مقابل .