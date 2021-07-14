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بارزاني الخيرية توزع آلاف الأضاحي على النازحين واللاجئين وذوي الدخل المحدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-14T09:39:19+0000
بارزاني الخيرية توزع آلاف الأضاحي على النازحين واللاجئين وذوي الدخل المحدود

شفق نيوز/ تستعد مؤسسة بارزاني الخيرية، لنحر آلاف الذبائح وتوزيعها على النازحين واللاجئين وذوي الدخل المحدود في إقليم كوردستان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وقال موسى احمد رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الإماراتي في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه : منذ العام 2009 ونحن مستمرون من خلال الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم مثل هذا الدعم للنازحين واللاجئين في الإقليم وأيضا لسكان الإقليم من ذوي الدخل المحدود.

وأردف قائلا: خلال عيد الأضحى تم تخصيص مبلغ 130 الف دولار لتقديم الأضاحي لأكثر من ستة الاف عائلة في الإقليم وهذا المشروع سيتم بالتعاون مع محافظة أربيل ودائرة الصحة.

بدوره قال أحمد إبراهيم الزهراوي القنصل الاماراتي العام في إقليم كوردستان : نحن سوف نستمر في تقدم المشاريع الخيرية في الإقليم وبالأخص للنازحين واللاجئين في المخيمات وأيضا المشاريع الإنسانية.

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