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بارزاني الخيرية تغيث أربيل بالماء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T07:39:05+0000
بارزاني الخيرية تغيث أربيل بالماء

شفق نيوز/ نظمت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الثلاثاء، حملة لإيصال الماء إلى مناطق في أربيل شهدت مؤخراً انقطاعاً بمياه الإسالة نتيجة توقف عشرات الآبار عن العمل وانخفاض مناسيب آبار أخرى نتيجة تراجع منسوب المياه الجوفية بسبب قلة الأمطار، وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

وتعتمد أربيل بما نسبته بنسبة 35% على مياه العيون والأنهار الجارية، وبنسبة 65% تعتمد على المياه الجوفية.

وقال موسى احمد رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي، "يومياً سنقوم بإيصال مليون لتر من المياه للمواطنين بواقع 1000 لتر لكل عائلة، وستستمر الحملة لمدة لمدة شهر بشكل مبدئي".

وأضاف "اتخذنا الاستعدادات لتمديدها لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الأزمة ومعالجة المشاكل التي تعاني منها شبكة المياه.

وقال "الحملة ستكون على مدار الاسبوع اي انها ستستمر حتى في أيام الجمعة ايضاً".

أعلن مدير الماء والمجاري في اقليم كوردستان اري احمد، يوم الاثنين، عن توقف عشرات الآبار في مدينة أربيل وانخفاض مناسيب آبار أخرى.

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