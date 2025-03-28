بارزاني الخيرية تعلن توزيع مساعدات بأكثر من 5 مليارات دينار في رمضان

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الجمعة، توزيعها 48 ألف سلة غذائية و 45 ألف وجبة طعام على المحتاجين وذوي الدخل المحدود في اقليم كوردستان خلال شهر رمضان الذي شارف على الانتهاء.

وقال موسى احمد رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن إجمالي مبلغ المساعدات التي وزعتها المؤسسة خلال هذا الشهر تجاوزت 5 مليارات دينار عراقي.

وأشار إلى منح عوائل متعففة 15 منزلا وتوفير فرص عمل لها، مع توزيع قرابة 390 مليون دينار مبالغ نقدية كزكاة فطرة.