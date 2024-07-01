"بارزاني" الخيرية تستهدف ترميم 50 مدرسة في إقليم كوردستان وخارجه

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "بارزاني" الخيرية، يوم الاثنين، أنها وضعت 50 مدرسة في إقليم كوردستان وخارجه ضمن خطتها لترميمها خلال العام الحالي.

وقال رئيس المؤسسة موسى أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه بالتنسيق مع المنظمات الدولية في مجال التعليم وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، تستهدف المؤسسة خلال العام الحالي ترميم 50 مدرسة في إقليم كوردستان وخارج الإقليم.

وبين أن مشروع ترميم المدارس في إقليم كوردستان مستمر منذ ثلاث سنوات، وتم حتى الآن تنفيذ المشروع بقيمة ثمانية مليارات دينار عراقي، وسيتم تزويد المدارس بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المشروع يتم بالتنسيق مع منظمات دولية مختصة بالتعليم كما يحظى بدعم المستثمرين ورجال الأعمال ولذلك من المتوقع استمراره بتنفيذ برنامجه.

من جانبه، أكد وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، أن "مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتنسيق مع المنظمات الخيرية والتعليمية والمستثمرين تمكنت من ترميم 210 مدارس، وسيتم هذا العام ترميم 50 مدرسة أخرى وبناء أكثر من 280 فصلاً دراسياً".

وأضاف "سيتم تزويد 10 مدارس بأنظمة الطاقة الشمسية، وذلك بدعم من رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كما سيتم تزويد 70 مدرسة أخرى بأنظمة الطاقة الشمسية".