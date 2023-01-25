بارزاني: الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني أساس لإرساء شرعية الحكم

شفق نيوز/ جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، تأكيده على ضرورة المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر إقامته بمنتجع في صلاح الدين في أربيل، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جنين بلاسخارت، بحسب بيان صادر عن مقر البارزاني.

وأضاف البيان أن الإجتماع ‏‎ ناقش الأوضاع السياسية والعلاقة ‏‎ بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية والجهود المبذولة لحل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

‏‎كما شدد الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار وعودة النازحين .

‏‎ وكان الوضع السياسي في إقليم كوردستان محورا آخر ‏‎للاجتماع ، وخاصة بما يتعلق بالانتخابات في الإقليم ، حيث أكد بارزاني على أن الانتخابات بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني هي مبدأ من مباديء الديمقراطية وهي أساس لإرساء شرعية الحكم ، ويجب إجراء الانتخابات في موعدها.

كما شدد الزعيم الكوردي على وجوب مراعاة إرادة ومصالح المكونات المتعددة وعدم فرض أي إرادة خارج إرادة مكونات شعب كوردستان.