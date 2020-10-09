بارزاني: اقليم كوردستان منفتح على تطوير وزيادة الاستثمار مع امريكا

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة عن رغبة الاقليم في تطوير ورفع مستوى الاستثمار مع الولايات المتحدة الامريكية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه بارزاني اليوم مع وزير الطاقة الامريكي دان بروليت.

خلال الاتصال تم التباحث حول تنمية العلاقات بين الاقليم وامريكا خاصة بما يتعلق بفرص الاستثمار للشركات الامريكية في مجال الطاقة في كوردستان بما يصب في مصلحة الجانبين.

واعرب مسرور بارزاني عن شكره لمساندة ودعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان والعراق في الجوانب كافة.

واشار بارزاني الى ان الاقليم منفتح على تطوير وزيادة الاستثمار الامريكي في كوردستان خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، منوها الى امكانية ان يكون اقليم كوردستان مركزا مهما للاستثمار لمناطق العراق كافة.