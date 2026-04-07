بارزاني: استهداف المدنيين في كوردستان "إجرام" و"حقد أعمى"

شفق نيوز- اربيل

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، إن إقليم كوردستان تعرض، الليلة الماضية، لهجوم "غير مبرر" بطائرة مسيرة إيرانية أسفر عن مقتل مدنيين من قرية زركزوي التابعة لمحافظة أربيل.

وأضاف بارزاني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إقليم كوردستان تعرض مرة أخرى لهجوم غير مبرر، وللأسف أسفر ذلك عن استشهاد مواطنين بريئين من قرية زركزوي التابعة لمحافظة أربيل بسبب طائرة مسيرة إيرانية"، واصفاً الحادث بأنه "أقصى درجات الإجرام والظلم".

وتابع أن "استهداف المواطنين الكوردستانيين الأبرياء بهذه الطريقة وبدون أي مبرر نتيجة حقد أعمى"، مؤكداً أن "استشهاد هذين المواطنين البريئين ملأ قلوبنا جميعاً بالألم والحزن".

وقدم بارزاني "تعازيه ومواساته لعائلتي وذوي الشهيدين"، مضيفاً أن "استهداف المدنيين في إقليم كوردستان لا يحمل أي شهامة أو فخر".

وأكد أن "إرادة شعب كوردستان أقوى من كل الهجمات والاعتداءات والطائرات المسيرة ولن تنكسر أبداً"، مشيراً إلى أن "شعب كوردستان متوكل على الله ومستند إلى عدالة قضيته".

وكانت وزارة البيشمركة أعلنت، في بيان سابق، أن "مجاميع مسلحة استهدفت أحد مقار قوات البيشمركة ضمن حدود إدارة رابرين بطائرتين مسيرتين مفخختين"، فيما أشارت إلى أن "منزل منتسب في قوات البيشمركة في أربيل تعرض لثلاث طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى مقتله وزوجته".

كما أفاد مصدر محلي، ليل الاثنين – الثلاثاء، بحدوث هجوم بطائرة مسيرة في منطقة جوار قورنه التابعة لقضاء رانية ضمن إدارة رابرين، دون ورود تفاصيل حينها عن حجم الخسائر.