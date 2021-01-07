بارزاني: استقبال النازحين واجب وطني وانساني

شفق نيوز/ عدّ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، استقبال إقليم كوردستان للنازحين العراقيين واجبا وطنيا وانسانيا.

جاء ذلك خلال استقباله في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة اقليم كوردستان، رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش والوفد المرافق له، وفق بيان صدر عن مقر بارزاني وورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب كمبش، وفق البيان، عن شكره لبارزاني واقليم كوردستان الذي فتح ابوابه بوجه مئات الالوف من النازحين العراقيين وتقديره للانتعاش والتقدم والخدمات الذي حصل في الاقليم على الرغم من كل التحديات التي واجهها الاقليم.

من جهته، اعتبر بارزاني استقبال النازحين والمتضررين واجبا وطنيا وانسانيا، مؤكدا على ان شعب كوردستان وبعيدا عن اي نوع من النظرة الطائفية يعمل من اجل تعميق ثقافة التعايش بين المكونات.