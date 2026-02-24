باراك يلتقي بافل في دباشان.. تشديد على ضرورة إزالة عراقيل تشكيل الحكومتين

شفق نيوز- السليمانية

استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون سوريا، يوم الثلاثاء، في دباشان ضمن محافظة السليمانية.

وخلال اجتماع حضره قوباد طالباني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني وجوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جرى بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

كما تطرق الاجتماع الى مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيث أكد الطرفان ضرورة الإسراع في العملية وإزالة العراقيل أمامها، مشددين على أهمية أن يبقى العراق بلدا مزدهرا وذا سيادة واستقلالية.

وقال بافل طالباني، لباراك: "نواصل أداء دورنا المهم في العراق، حتى نتأكد من أن مستقبل البلد يضمن تقديم أفضل الخدمات لمواطني العراق كافة".

واتفق طالباني وباراك على ضرورة "استكمال إجراءات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان"، مؤكدين أن الظرف الراهن يحتاج الى وحدة الخطاب والموقف الكوردي في اقليم كوردستان والعراق.