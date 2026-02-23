باراك يشيد بالجهود الدبلوماسية لنيجيرفان بارزاني ودوره في تهدئة توترات المنطقة

شفق نيوز- أربيل

أشاد توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق وسوريا، مساء اليوم الاثنين، بجهود رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الدبلوماسية ودوره في تهدئة الأوضاع الإقليمية والتوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل مساء اليوم في أربيل، المبعوث الأميركي والوفد المرافق له بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوشوا هاريس، وجرى مناقشة علاقات الولايات المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الأوضاع في سوريا والعملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

وعبر الوفد الضيف عن تقديره لدور رئيس الإقليم في جهوده الدبلوماسية من أجل استقرار المنطقة وتهدئة التوترات والاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

من جانبه، أكد بارزاني أن إقليم كوردستان سيبقى كما هو دائماً عامل أمن واستقرار.

وكانت آخر مستجدات المنطقة محوراً آخر للاجتماع؛ وفي هذا الصدد، أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية الحل السلمي للمشاكل وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان المبعوث الأميركي قد التقى في وقت سابق اليوم في العاصمة بغداد برئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، قبل أن ينتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث التقى بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.