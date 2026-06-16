باراك من أربيل: ترمب يكنّ احتراماً خاصاً للشعب الكوردي وإقليم كوردستان

شفق نيوز- اربيل

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق وسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترمب يكنّ احتراماً خاصاً للشعب الكوردي وإقليم كوردستان ولقيادته.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باراك برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوشوا هاريس، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كيفن لامبرت، وفق بيان صدر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، فيما جدد رئيس حكومة الإقليم شكره وتقديره للولايات المتحدة على دعمها المستمر، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد باراك بمسيرة التقدم والعمران في إقليم كوردستان، مؤكداً أن الرئيس ترمب ينظر باحترام خاص إلى الشعب الكوردي والإقليم ولقيادة مسعود بارزاني.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، وتعزيز نشاط الشركات الأميركية، ولا سيما في قطاع الطاقة.

كما أكدا دعم الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي وخدمة جميع المواطنين والمكونات في العراق، فضلاً عن معالجة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وفق الدستور.

وفي جانب آخر، شدد الجانبان على أهمية تفعيل برلمان كوردستان وإنهاء حالة الانسداد السياسي، بما يمهد لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم في أقرب وقت.