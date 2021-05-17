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"باجراءات وقائية".. اكثر من 5000 طالب يعاودون الدوام بمدارس كوردستان في خانقين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-17T09:14:58+0000
"باجراءات وقائية".. اكثر من 5000 طالب يعاودون الدوام بمدارس كوردستان في خانقين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاثنين، معاودة انتظام الدوام الرسمي في عموم المراحل الدراسية وفق اجراءات وقائية محكمة.

وقال مدير تربية خانقين حسن طالباني لوكالة شفق نيوز، إن اكثر من 5200 طالب من جميع المراحل الدراسية عاودوا دوامهم في مدارس خانقين وفق الاليات والضوابط المقررة من قبل وزارة التربية في اقليم كوردستان.

وبين طالباني أن آليات الدوام في مدارس خانقين البالغ عددها نحو 25 مدرسة تشمل دوام يوم واحد للمراحل من الاول ابتدائي حتى الخامس اعدادي، ودوام يومي لطلبة الاعدادية المشمولين بالامتحان الوزاري لحين انطلاق  الامتحانات النهائية للمراحل المذكورة انفا في الثاني والعشرين من حزيران القادم فيما تنطلق امتحانات السادس اعدادي في الخامس والعشرين من تموز القادم.

واكد طالباني فرض اجراءات وقائية محكمة في عموم المدارس لحماية الطلبة من مخاطر فيروس كورونا الى جانب حملات الرصد المتابعة الصحية اليومية، مؤكدا تأمين جميع مستلزمات نجاح واكمال العام الدراسي من قبل تربية اقليم كوردستان.

 

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