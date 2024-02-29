باجتماع مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي.. مسرور بارزاني يشدد على حماية كيان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يوم الخميس، على ضرورة تطبيق الدستور العراقي ضماناً لحقوق شعب كوردستان الدستورية وحماية كيان الإقليم.

وذكر بيان بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع في العاصمة الأمريكية واشنطن مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، والنواب سيث مولتون، ودون بيكون، وبراد وينستروب، وأماتا كولمان.

وبين أنه في مستهل الاجتماع، وبالنيابة عن أعضاء الكونغرس، رحب عضو الكونغرس بيكون برئيس حكومة الإقليم.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه للولايات المتحدة على دعمها ومساعدتها المتواصلة، مشدداً على ضرورة تطبيق الدستور العراقي ضماناً لحقوق شعب كوردستان الدستورية، وحمايةً واحتراماً للكيان الدستوري والاتحادي للإقليم.

وعبّرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي عن سعادتها بزيارة رئيس الحكومة إلى أمريكا، كما أكدت على احترامها وتقديرها لشجاعة ونضال وتضحيات شعب كوردستان.

من جهته، أكد عضو الكونغرس مولتون على دعم بلاده للإقليم بالقول: "نحن مع تقوية إقليم كوردستان بشتى الوسائل".