"باتوا بلا مأوى".. سكان دهوك يناشدون لإنقاذهم من حصار السيول (صور)

شفق نيوز/ تسببت السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة بتدمير العديد من المنازل في محافظة دهوك، فيما أنقذت مديرية الدفاع المدني العشرات من المواطنين الذين حاصرتهم تلك السيول.

وطالب أصحاب المنازل التي دمرتها السيول والفيضانات حكومة الإقليم، بتعويضهم وبناء منازل جديدة لهم"، حيث تضرر أكثر من 100 منزل، ودمر نحو 10 منها بالكامل، كما وتم إخلاء العشرات من المنازل الأخرى القريبة من نهر هشكرو ومناطق أخرى.

وتقول هافين (مواطنة من سكان دهوك)، لوكالة شفق نيوز، "لقد دمر منزلي بالكامل ولا أملك الآن أي شيء"، مضيفة "لديّ طفلين واطالب الحكومة بتعويضنا وبناء منزل جديد لنا".

بينما عبرت زنيب (مواطنة سكان دهوك أيضا)، عن "حزنها جراء الضرر الذي لحق بمنزلها"، مؤكدة أنها "لا تملك أي مأوى حاليا".

وأعلن عصمت السكرتير الصحفي لمحافظ دهوك، أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني أوعز بمتابعة أوضاع المحافظة، وخاصة المناطق التي تضررت جراء الفيضانات وتشكيل لجان فنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمواطنين".

وأكد عصمت، لوكالة شفق نيوز، أنَ "مئات العوائل قد تركت منازلها"، مشيرا إلى أن "10 فنادق قد امتلأت بسكان هذه المنازل المتضررة بالاضافة إلى عدد كبير من المدارس".

الى ذلك اشار العقيد بيوار عبد العزيز، المسؤول الإعلامي في دائرة إطفاء دهوك، إلى ان "السيول في مدينة دهوك جرفت شخصين في منطقة نزراكي داخل المدينة ما أدى إلى وفاتهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 منزلاً تضررت بشكل كامل وعشرات السيارات تأثرت جراء الفيضانات في مناطق متعددة داخل المدينة".

من جانبها أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في حديث للوكالة "تخصيص فنادق لإيواء هذه العائلات التي تركت منازلها بسبب السيول والفيضانات بالاضافة الى توفير وجبة الإفطار لهم".

يشار إلى أن العشرات من اهالي محافظة دهوك تركوا منازلهم اليوم خوفا من الفيضانات والسيول التي ضربت معظم مناطق المحافظة.