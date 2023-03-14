باتفاق بغداد وأربيل.. المالية الكوردستانية تعلن حصلة الإقليم من موازنة 2023 وتطمئن الموظفين

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء، حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك تفاهماً جيداً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ببغداد"، موضحا انهما "اتفقتا بشكل كامل على حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023".

وبين وزير المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان أن "حصة الإقليم من الموازنة العراقية تبلغ 12.67 بالمئة". وشدد على عدم "تأخّر رواتب موظفي الإقليم وقال "لا داعٍ للقلق على رواتب الأشهر المقبلة".

واوضح شيخ جناب ان "بغداد ارسلت 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، وهي مخصصة للرواتب، ولن ننفقها على أي شيءٍ آخر".

وأمس الاثنين، وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد، إن "مشروع قانون الموازنة العراقية هو الأكبر في تاريخ الدولة العراقية منذ 20 عاما، والبالغ 200 تريليون دينار إجمالي الموازنة وتصل البرلمان بعد قليل .

وأكد أن ميزانية الإقليم ستكون 25 تريليون دينار، هذه الميزانية يمكن استخدامها للتخطيط والعمل بشكل كبير جدا.