باتصال هاتفي مطوّل.. بومبيو وبارزاني يبحثان حلّ الخلافات بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مطول تلقاه بارزاني من بومبيو، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفاد البيان بأن بومبيو وبارزاني بحثا مطولا الخلافات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخصوصا موضوع الموازنة.

واقترح بارزاني أن "تقوم امريكا والامم المتحدة بالمشاركة بشكل فعال وعلى مستوى عال في حل المشكلات والتوصل لاتفاق بين الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

كما أعرب بارزاني عن شكره لموقف وزير الخارجية الامريكي الذي أبدى رغبته لحصول الاقليم على حصته من الموازنة الاتحادية بشكل عادل، كما شكر بومبيو لدعمه المستمر لاقليم كوردستان اثناء فترة عمله.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، على "أهمية تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان وامريكا بشكل اكبر وخصوصا في مجال الطاقة".

وأشار بارزاني إلى "اهمية استمرار المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة وكذلك المساعدات التقنية من قبل USAID".

وفي محور آخر من الاتصال الهاتفي، ناقش الطرفان العراقيل التي تقف في طريق الاستقرار الامني في المنطقة والقضاء على التوترات على حدود اقليم كوردستان وسوريا واهمية تنفيذ اتفاقية سنجار من اجل اعادة النازحين الى اماكنهم.