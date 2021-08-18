بابير ينتظر"وجهاً جديداً" لطالبان: اتعظوا ولا تستعجلوا

شفق نيوز/ رحب رئيس "جماعة العدل الكوردستانية" علي بابير، يوم الاربعاء، بالانسحاب الامريكي من افغانستان وسيطرة حركة طالبان الاسلامية الاصولية على الحكم "بوجهها الجديد"، مطالبا الناس بعدم التسرع في الحكم عليها.

وكتب بابير مقالة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، اكد فيها انه يرجو ان تكون الولايات المتحدة قد "اتعظت" من التجربة الافغانية وتدرك انها خسرت تريليوني دولار وخسرت الاف الجنود من دون تحقيق اي شيء على الأرض الأفغانية.

وعبر بابير ان امله ان تكون حركة طالبان ايضا قد اتعظت من ماضيها العنيف ولا تعيد التجربة بتقديم صورة مرعبة عن الشريعة الاسلامية، مطالبا اياها ان تقدم صورة جديدة من "من تربية الناس وتعليمهم وتأمين حاجياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، لا من إنزال العقاب بهم وتشديد الخناق عليهم".