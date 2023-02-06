بابيري يتسنم منصبه وكيلا لوزارة البيشمركة بديلا عن لزكين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسنم عبدالخالق بابيري منصب وكيل الوزارة بدلا عن الوكيل السابق سربست لزكين، في إطار التغييرات داخل ديوان الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراسم جرت بحضور رئيس أركان الوزارة الفريق الركن عيسى عزير ونائب رئيس الأركان وعدد من كبار الضباط والمدراء العامين في الوزارة، لتسنم عبدالخالق بابيري منصب وكيلا للوزارة بدلا عن الوكيل السابق سربست لزكين.

واشار البيان الى ان الوكيل السابق للوزارة عبر خلال المراسم عن سروره بتسمم بابيري للمنصب واستعداده لتقديم اية مساعدة وتنسيق يكون ضروريا.

وأضاف البيان أن بابيري قدم كلمة بالمناسبة عبر فيها عن شكره لمساعي وجهود الوكيل السابق سربست لزكين الذي قدم خلال المدة الماضية خدمات كبيرة لقوات البيشمركة، معربا عن امله ان ينجح في مهام منصبه.

يذكر أن منصب وكيل وزارة البيشمركة من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفقا لاتفاق تشكيل الحكومة في تشكيلتها التاسعة برئاسة مسرور بارزاني.