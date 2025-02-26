أوقاف كوردستان تصدر 10 إرشادات لتنظيم العبادات في رمضان

أوقاف كوردستان تصدر 10 إرشادات لتنظيم العبادات في رمضان
شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات الشرعية الخاصة بشهر رمضان، بهدف تنظيم العبادات والتزام جميع المساجد بها، وشملت التوجيهات تفاصيل حول تحديد بداية ونهاية الشهر، مواعيد الأذان، ضوابط خطب المساجد، وتنظيم صلاة التراويح والأنشطة الدينية الأخرى.
وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن تحديد أول وآخر أيام شهر رمضان يقع ضمن صلاحيات اللجنة العليا لرصد الهلال في الوزارة، مشددةً على ضرورة الالتزام التام بمواقيت الصلاة والإمساكية المعتمدة في جميع مساجد الإقليم ووسائل الإعلام الرسمية.
وشملت الإرشادات أيضاً التأكيد على عدم تجاوز مدة الخطب بعد صلاة العصر 20 دقيقة، على أن تُلقى فقط من قبل إمام المسجد باستخدام مكبرات الصوت الداخلية.
وبحسب الارشادات، يجب أن تتناول هذه الخطب الأحكام الشرعية، العبادات، المعاملات، والمسائل التربوية، مع تسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة المخدرات، تأثيرات المواد العقلية، وأهمية التعايش المجتمعي.
وفيما يخص توقيت صلاة الفجر، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للإمساكية وعدم التلاعب بالتوقيت، كما أعلنت أن أبواب المساجد ستبقى مفتوحة خلال العشر الأواخر من رمضان حتى صلاة الفجر، مع اقتصار الأنشطة الليلية على الصلاة والخطب الرسمية فقط.
كما حددت الوزارة أن صلاة التراويح والمناسبات الدينية الرسمية تُقام فقط قبل صلاة العشاء، مع منع أي أنشطة دينية أخرى غير مرخصة.
وشملت الإرشادات الالتزام بفتاوى المجلس الأعلى للإفتاء فيما يتعلق بزكاة الفطر والفدية، على أن تؤدى وفق النسب المعلنة رسمياً.
وفيما يتعلق بصلاة العشاء، نصت التعليمات على تأخيرها بين 15 و20 دقيقة بعد الأذان، مع ضرورة مراعاة ظروف الصائمين وتخفيف صلاة التراويح دون الإخلال بالأحكام الشرعية.
كما أكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف ستراقب تنفيذ هذه الإرشادات في جميع المساجد، مع ضرورة الالتزام بالأذان الموحد في الأماكن التي تم فيها تنفيذ مشروع الأذان المركزي.
وتعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الشؤون الدينية في إقليم وكردستان، خاصة في ما يتعلق بشهر رمضان الذي يشهد كثافة في أداء العبادات والتجمعات الدينية.