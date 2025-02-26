أوقاف كوردستان تصدر 10 إرشادات لتنظيم العبادات في رمضان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات الشرعية الخاصة بشهر رمضان، بهدف تنظيم العبادات والتزام جميع المساجد بها، وشملت التوجيهات تفاصيل حول تحديد بداية ونهاية الشهر، مواعيد الأذان، ضوابط خطب المساجد، وتنظيم صلاة التراويح والأنشطة الدينية الأخرى.

وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن تحديد أول وآخر أيام شهر رمضان يقع ضمن صلاحيات اللجنة العليا لرصد الهلال في الوزارة، مشددةً على ضرورة الالتزام التام بمواقيت الصلاة والإمساكية المعتمدة في جميع مساجد الإقليم ووسائل الإعلام الرسمية.

وشملت الإرشادات أيضاً التأكيد على عدم تجاوز مدة الخطب بعد صلاة العصر 20 دقيقة، على أن تُلقى فقط من قبل إمام المسجد باستخدام مكبرات الصوت الداخلية.

وبحسب الارشادات، يجب أن تتناول هذه الخطب الأحكام الشرعية، العبادات، المعاملات، والمسائل التربوية، مع تسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة المخدرات، تأثيرات المواد العقلية، وأهمية التعايش المجتمعي.

وفيما يخص توقيت صلاة الفجر، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للإمساكية وعدم التلاعب بالتوقيت، كما أعلنت أن أبواب المساجد ستبقى مفتوحة خلال العشر الأواخر من رمضان حتى صلاة الفجر، مع اقتصار الأنشطة الليلية على الصلاة والخطب الرسمية فقط.

كما حددت الوزارة أن صلاة التراويح والمناسبات الدينية الرسمية تُقام فقط قبل صلاة العشاء، مع منع أي أنشطة دينية أخرى غير مرخصة.

وشملت الإرشادات الالتزام بفتاوى المجلس الأعلى للإفتاء فيما يتعلق بزكاة الفطر والفدية، على أن تؤدى وفق النسب المعلنة رسمياً.

وفيما يتعلق بصلاة العشاء، نصت التعليمات على تأخيرها بين 15 و20 دقيقة بعد الأذان، مع ضرورة مراعاة ظروف الصائمين وتخفيف صلاة التراويح دون الإخلال بالأحكام الشرعية.

كما أكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف ستراقب تنفيذ هذه الإرشادات في جميع المساجد، مع ضرورة الالتزام بالأذان الموحد في الأماكن التي تم فيها تنفيذ مشروع الأذان المركزي.

وتعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الشؤون الدينية في إقليم وكردستان، خاصة في ما يتعلق بشهر رمضان الذي يشهد كثافة في أداء العبادات والتجمعات الدينية.