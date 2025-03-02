إصابة طفل وشقيقته بانفجار "علاگة" مفخخة في كلار

إصابة طفل وشقيقته بانفجار "علاگة" مفخخة في كلار
شفق نيوز/ أصيب طفل وشقيقته في قضاء كلار مركز إدارة كرميان المستقلة في
إقليم كوردستان، يوم الأحد، بجروح بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي
"علاگة" مفخخ.
وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم
الأحد، عندما عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع
سنوات بكيس بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن
إصابتهما بجروح بليغة".
وأضاف المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا
إلى المستشفى وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية
لكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".