إصابة طفل وشقيقته بانفجار "علاگة" مفخخة في كلار

شفق نيوز/ أصيب طفل وشقيقته في قضاء كلار مركز إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، بجروح بليغة بعد عبثهما بكيس بلاستيكي "علاگة" مفخخ.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث حصل، اليوم الأحد، عندما عبث طفل في التاسعة من العمر برفقة شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات بكيس بلاستيكي ملقى أمام دارهما في ناحية بنكرد فانفجر عليهما ما أسفر عن إصابتهما بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، أن "الفتى يدعى كيوار مقداد وشقيقته كزي مقداد نقلا إلى المستشفى وتلقيا الإسعافات الأولية، في حين تم نقلهما لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية لكون إصاباتهما بليغة وهما في حالة حرجة".