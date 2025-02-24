أربيل.. ندوة حول تطوير "القطاع المهني" في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ نظمت دائرة تطوير المهن في أربيل، بالتنسيق مع الجامعة التقنية بالمحافظة، يوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "ابتكار في القطاع المهني من أجل الاستدامة"، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والطلبة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الندوة استهلت بافتتاح معرض خاص للمنتجات المحلية، شمل قطاعات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار السيارات، والحرف اليدوية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية.

وأضاف المراسل، أن "أساتذة الجامعة والخبراء ناقشوا آليات تطوير القطاع المهني في إقليم كوردستان، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعات المهنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة".