أربيل.. ندوة حول تطوير "القطاع المهني" في كوردستان (صور)

أربيل.. ندوة حول تطوير "القطاع المهني" في كوردستان (صور)
شفق نيوز/ نظمت
دائرة تطوير المهن في أربيل، بالتنسيق مع الجامعة التقنية بالمحافظة، يوم
الاثنين، ندوة تحت عنوان "ابتكار في القطاع المهني من أجل الاستدامة"،
بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والطلبة.
وبحسب مراسل
وكالة شفق نيوز، فإن الندوة استهلت بافتتاح معرض خاص للمنتجات المحلية، شمل
قطاعات الصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار السيارات، والحرف
اليدوية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية.
وأضاف المراسل،
أن "أساتذة الجامعة والخبراء ناقشوا آليات تطوير القطاع المهني في إقليم
كوردستان، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعات المهنية، وتعزيز الإنتاج
المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع باعتباره
ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة".