أربيل تمد يد العون.. شحنة أدوية "كبيرة" تصل سوريا وسط أزمة صحية خانقة

شفق نيوز/ كشف مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة السورية، زهير قراط، يوم السبت، عن ارسال حكومة أربيل عاصمة إقليم كوردستان شحنة أدوية "كبيرة" دعماً لسوريا، فيما أشار إلى أن النظام الصحي يعاني من نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية.

وقال قراط، في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "النظام الصحي في سوريا يواجه تحديات كبيرة، مع نقص حاد في الموارد الأساسية، بما في ذلك المستلزمات الطبية، الطواقم البشرية، وتأمين الوقود والغذاء للمرضى والكوادر المناوبة".

وأشار قراط، إلى أن "البنية التحتية الصحية تعاني من تدهور كبير، مع تقادم المعدات الطبية ونقص في الأجهزة الضرورية لتقديم الخدمات العلاجية، مما يفاقم من معاناة المرضى، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بالأمراض المزمنة والموسمية".

وأضاف المسؤول السوري، أن "هناك خطة طارئة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، تركز على تأمين الاحتياجات الإسعافية الأساسية، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية الثانوية والثالثية، مع إعطاء الأولوية لتأمين الوقود، الكهرباء، والمستلزمات الطبية الحيوية".

وتابع قراط، قائلاً إن "العديد من المعدات والأجهزة الطبية تجاوزت عمرها الافتراضي، مما يتطلب استبدالاً عاجلاً لتوفير الخدمات الصحية المناسبة"، مشيراً إلى "وجود صعوبات في تأمين بعض الأدوية والعلاجات النادرة، خاصة مع العقوبات المفروضة والارتفاع الكبير في الأسعار، ما يعيق استيرادها من الأسواق الخارجية".

وأوضح أن "هناك بعض المرضى يعانون من أمراض نادرة مثل زرع نخاع العظم، يحتاجون إلى إرسالهم خارج سوريا لتلقي العلاج، فضلاً عن ارتفاع عدد حالات الانفلونزا في فصل الشتاء وغسيل الكلى".

وفيما يخص التعاون الصحي بين سوريا والعراق، أشار قراط، إلى "استلام شحنات من الأدوية قادمة من أربيل، تم توزيعها على المنشآت الصحية".

وفي ختام حديثه، أكد أنهم "يعملون بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الصحية، لتوفير الاحتياجات الأساسية واستبدال المعدات المتهالكة، وسط دراسة متقدمة لترميم المستشفيات والمنشآت الصحية، إلى جانب إنشاء مرافق جديدة لتوفير عدد أسرّة يتناسب مع التوزيع السكاني الحالي وحركة النزوح والتنقل المستمرة".

ويستعد العراق لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا خلال الفترة المقبلة، بعد إكمال الجانب السوري متطلبات العراق بإنشاء منفذ متكامل من حرس جمارك وجوازات وختومات كما في منفذ القائم الذي يقابله من الجانب العراقي، وفقاً لرئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، حسن الشيخ، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كشفت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني/يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

وكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، كشف في 6 كانون الثاني/يناير 2025، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.