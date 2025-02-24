أربيل تستنفر بعد عاصفة ثلجية عطلت حركة السير (صور)

شفق نيوز/ باشرت الفرق المختصة في مديرية الطرق والجسور بمحافظة أربيل، يوم الاثنين، بعمليات إزالة الثلوج وإصلاح الطرق الرئيسة التي تأثرت بالعاصفة الثلجية الأخيرة، والتي تسببت بإغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

ووفقًا لبيان مديرية الطرق والجسور، والذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بدأت الفرق الميدانية بفتح الطرق وإزالة الثلوج في عدد من المحاور الرئيسة، من بينها باليسان - زيناتير، زيني - تاوسكا - قلاسنج - ممرات سفين، حوجران - قلاسنج - دربند، وزيناتير - باليسان، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

بدورها، أشارت محافظة أربيل، إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة وتأمينها"، مشددةً على "أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية التي لا تزال تشهد تراكماً للثلوج".

شهدت مناطق واسعة من إقليم كوردستان العراق خلال الأيام الماضية موجة برد قطبية مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعطيل الحركة المرورية، خاصة في المناطق الجبلية.

ووصل سمك الثلوج في بعض المناطق إلى أكثر 40 سنتيمتراً، ما استدعى استنفار الجهات المختصة لإزالة الثلوج وفتح الطرق لتسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم.

وسبق للراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أن كشف للوكالة، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.