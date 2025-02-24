أربيل تستنفر بعد عاصفة ثلجية عطلت حركة السير (صور)

أربيل تستنفر بعد عاصفة ثلجية عطلت حركة السير (صور)
شفق نيوز/ باشرت
الفرق المختصة في مديرية الطرق والجسور بمحافظة أربيل، يوم الاثنين، بعمليات
إزالة الثلوج وإصلاح الطرق الرئيسة التي تأثرت بالعاصفة الثلجية الأخيرة،
والتي تسببت بإغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.
ووفقًا لبيان
مديرية الطرق والجسور، والذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بدأت الفرق الميدانية بفتح
الطرق وإزالة الثلوج في عدد من المحاور الرئيسة، من بينها باليسان - زيناتير،
زيني - تاوسكا - قلاسنج - ممرات سفين، حوجران - قلاسنج - دربند، وزيناتير -
باليسان، لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.
بدورها، أشارت
محافظة أربيل، إلى أن "الجهود مستمرة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة
وتأمينها"، مشددةً على "أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في
المناطق الجبلية التي لا تزال تشهد تراكماً للثلوج".
شهدت مناطق
واسعة من إقليم كوردستان العراق خلال الأيام الماضية موجة برد قطبية مصحوبة
بتساقط كثيف للثلوج، ما أدى إلى إغلاق العديد من الطرق وتعطيل الحركة المرورية،
خاصة في المناطق الجبلية.
ووصل سمك الثلوج
في بعض المناطق إلى أكثر 40 سنتيمتراً، ما استدعى استنفار الجهات المختصة لإزالة
الثلوج وفتح الطرق لتسهيل تنقل المواطنين وضمان سلامتهم.
وسبق للراصد
الجوي علي الجابر الزيادي، أن كشف للوكالة، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن
العراق على موعد من الموجة الأشد برداً تشمل جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن
درجات الحرارة ستنخفض إلى ما دون الصفر.