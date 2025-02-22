إجراءات مرورية جديدة في السليمانية لمواجهة "ازدحام السير"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور السليمانية، يوم السبت، إغلاق طريقين رئيسيين في المدينة، في إطار جهودها لتعزيز إجراءات السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، وذلك تزامناً مع الزيادة الملحوظة في حركة المركبات.

ووفقًا لبيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، حذرت المديرية المواطنين والسائقين من استخدام الطرق المؤدية إلى المناطق الجبلية حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأرواح وتحسين انسيابية المرور في المدينة.

وأشار البيان، إلى أن "الطريقين المغلقين مؤقتاً هما چاڤیلاند، ودۆڵەمیران، نظراً لكثافة الحركة المرورية في تلك المناطق"، مؤكداً "ضرورة التزام الجميع بارشادات المرور، تفادياً لأي حوادث أو اختناقات مرورية".

وأضاف البيان، أن "حركة المرور في مناطق أخرى تأثرت نتيجة لهذا القرار، حيث تم تركيب حواجز مرورية لتوجيه السائقين إلى طرق بديلة، ما ساهم في تقليل الازدحام وضمان انسيابية السير".

وأوضح البيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها المستمرة لتحسين الوضع المروري في المدينة، وتقليل الازدحام، وتعزيز مستوى السلامة العامة"، داعياً المواطنين إلى "التعاون والتقيد بالتوجيهات لضمان نجاح هذه التدابير وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً للجميع".