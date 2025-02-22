إجراءات مرورية جديدة في السليمانية لمواجهة "ازدحام السير"

إجراءات مرورية جديدة في السليمانية لمواجهة "ازدحام السير"
شفق نيوز/ أعلنت
مديرية مرور السليمانية، يوم السبت، إغلاق طريقين رئيسيين في المدينة، في إطار
جهودها لتعزيز إجراءات السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، وذلك تزامناً مع
الزيادة الملحوظة في حركة المركبات.
ووفقًا لبيان رسمي،
ورد لوكالة شفق نيوز، حذرت المديرية المواطنين والسائقين من استخدام الطرق
المؤدية إلى المناطق الجبلية حفاظاً على سلامتهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف
إلى حماية الأرواح وتحسين انسيابية المرور في المدينة.
وأشار البيان، إلى
أن "الطريقين المغلقين مؤقتاً هما چاڤیلاند، ودۆڵەمیران، نظراً لكثافة
الحركة المرورية في تلك المناطق"، مؤكداً "ضرورة التزام الجميع
بارشادات المرور، تفادياً لأي حوادث أو اختناقات مرورية".
وأضاف البيان، أن
"حركة المرور في مناطق أخرى تأثرت نتيجة لهذا القرار، حيث تم تركيب حواجز
مرورية لتوجيه السائقين إلى طرق بديلة، ما ساهم في تقليل الازدحام وضمان انسيابية
السير".
وأوضح البيان، أن
"هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها المستمرة لتحسين الوضع المروري في المدينة،
وتقليل الازدحام، وتعزيز مستوى السلامة العامة"، داعياً المواطنين إلى
"التعاون والتقيد بالتوجيهات لضمان نجاح هذه التدابير وتحقيق بيئة مرورية
أكثر أماناً للجميع".