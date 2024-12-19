ايران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين كورديين في مهاباد

شفق نيوز/ اعلنت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن إقدام السلطات الايرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين كورديين متهمين بالقتل العمد في معتقل مهاباد المركزي بمحافظة كوردستان.

وجاء في بيان لمنظمة (هەنگاو= الخطوة) المدافعة عن حقوق الإنسان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معتقلين كورديين من اهالي مهاباد يدعيان (رحيم برين) و(جمال نبوره) اللذين سبق وأن أدينا بجريمة القتل العمد وصدر حكم بالإعدام بحقهما، تم تنفيذ الحكم فجر الأمس في السجن المركزي بمدينة مهاباد.

واشار البيان الى ان التقارير التي وردت للمنظمة ان رحيم برين سبق وأن ادين بقتل مسؤول حكومي فيما ادين جمال نبوره القتل العمد وسبق أن اعتقلا قبل سنتين وصدر عليهما الحكم من قبل مؤسسة القضاء الإيراني بالاعدام.

وتابع البيان الى ان خبر تنفيذ الاعدام بحق هذين المحكومين لم يعلن عنه بشكل رسمي من قبل المؤسسة القضائية الايرانية لغاية صدور هذا البيان من المنظمة.