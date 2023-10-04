ايران تمدُّ اقليم كوردستان بعشرة أجهزة لغسل الكلى.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تجهيزها بعشرة أجهزة لغسيل الكلى وفرها الجانب الإيراني عبر قنصليته في الإقليم.

وقال وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، ان "هناك تنسيقا وتعاونا دائما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الصحة في اقليم كوردستان للافادة من الخبرات الصحية الايرانية".

واضاف برزنجي" انه تم اليوم تجهيز صحة الاقليم بعشرة أجهزة خاصة بالمصابين بامراض الكلى وسنقوم بتوزيعها على مراكز المختصة بذلك".

وتابع الوزير ان "التعاون بين الجانبين جاد، وقد ساعدتنا ايران في الكثير من المشاكل الصحية التي مررنا بها ووفرت لنا مجموعة من الاجهزة الطبية والفرق المتخصصة والادوية اللازمة في علاجات المرضى".