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ايران تصادق على انشاء منطقة حرة مع إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-06T07:19:23+0000
ايران تصادق على انشاء منطقة حرة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن محافظ كوردستان غرب إيران "بهمن مرادنيا" يوم الخميس عن مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إنشاء منطقة "بانة - مريوان" الحرة بهذه المحافظة الحدودية المحاذية لإقليم كوردستان العراق.

ونوه المحافظ في تصريحات صحفية إلى موافقة ومصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على إنشاء منطقة "بانة-مريوان" الحرة بعد عدة أعوام من طرح الموضوع وقال: إن إنشاء المنطقة الحرة في بانة ومريوان من شانه الاسراع في عملية التنمية في محافظة كردستان واجتذاب المستثمرين اليها.

واضاف: ان هذه الخطوة ستؤدي دورا كبيرا في خفض البطالة بالمحافظة.

ويعد منفذا "سيرانبند" في بانة و"باشماخ" في مريوان من المنافذ الحدودية المهمة لإيران مع العراق.

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