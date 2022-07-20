اوقاف كوردستان: لاعلاقة لنا بالحجاج الذين علقوا في الاردن

شفق نيوز/ أخلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها من الحجاج العالقين في الأردن.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "لا علاقة للوزارة بالحجاج الذين علقوا في الاردن اثناء محاولتهم العودة الى الإقليم، لأنهم لم يسافروا عن طريق هيئة الحج في كوردستان".

وجاء بيان اوقاف كوردستان، تعليقا على نشر مقاطع لحجاج عالقين في مطار بالإردن .

واكدت الوزارة ان "حجاج الإقليم الذين ذهبوا إلى الحج قدمت لهم الوزارة أفضل الخدمات وتحملت مسؤوليتهم".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من حجاج كوردستان وقد واجهوا مشاكل في احدى مطارات الاردن اثناء محاولتهم العودة من السعودية الى الاقليم بعد انهاء مناسك الحج.