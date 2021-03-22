اوقاف كوردستان تحرك دعوى قضائية ضد رجل دين زردشتي بسبب "إهانة" صلاح الدين الأيوبي

شفق نيوز/ حركت وزارة الأوقاف الكوردستانية، الاثنين، دعوى قضائية ضد شخصية زردشتية معروفة بتهمة إهانة القائد الإسلامي من أصول كوردية صلاح الدين الأيوبي.

وذكرت الوزارة في بيان، "ندين بشدة أي شخص يحاول بتصريح او تعليق إلحاق الضرر بالتعايش السلمي بين المكونات في الاقليم ويجرح مشاعرهم، وبهذا الخصوص قام شخص يقيم خارج البلاد وبعيدا عن قيم التعايش وعن طريق رسالة متلفزة بالتهجم على القيادي الكوردي والإسلامي الكبير صلاح الدين الأيوبي".

واضاف "نحن على اتصال مع اتحاد علماء الدين الاسلامي والجهات ذات العلاقة لاقامة دعوى قضائية ضده ولكن بسبب عطلة نوروز تأخر رفع الدعوى".

وحركت الوزارة فعلياً، الادعاء العام في الاقليم يطالب لاتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص.

وكان رجل الدين الزردشتي ويدعى بير لقمان هاجم في رسالة فيدوية بشدة صلاح الدين الأيوبي، وقال قام بتجنيد الشباب الكورد في محاربة دول مسيحية ومن ثم سلمها للعرب.

يشار إلى أن قانون حماية المكونات في اقليم كوردستان الذي أعلن عام 2015 ساهم في انتشار الديانة الزردشتية لأول مرة، وهو ما يكفل حمايتهم والاحتفال بأعيادهم وانشاء معابد لاحياء طقوسهم.

والديانة الزردشتية ديانة قديمة وفلسفة دينية آسيوية؛ كانت الديانة الرسمية للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية. وهي واحدة من أقدم الأديان في العالم والتي لم تنقطع ممارستها.

ونسبت الديانة إلى مؤسسها زردشت، وتعد أقدم الديانات التوحيدية في العالم، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل أكثر من 3500 سنة.