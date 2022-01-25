اوقاف كوردستان تتخذ قرارات جديدة تنظم مجالس العزاء في الاقليم

شفق نيوز/ اتخذت وزارة الاوقاف في كوردستان، يوم الثلاثاء، مجموعة قرارات جديدة بخصوص مجالس العزاء في الاقليم.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تقرر أن "تقام مجالس العزاء ليوم واحد فقط بعد صلاة الظهر، وأن تكون في قاعة المساجد والجوامع المخصصة"، مؤكداً على "عدم القاء الخطب والاكتفاء فقط بقراءة القرآن الكريم".

كما شدد بيان اوقفا كوردستان، على "عدم استخدام مكبرات الصوت لمنع ازعاج المواطنين، وأن يكون المبلغ المخصص للقارئ مع اجهزة الصوت ما بين 50 الى 75 الف دينار عراقي"، مضيفاً أن "الحال نفسه للجوامع التي تضم قاعات المجالس للنساء على أن ينقل صوت القاريء لمجالسهم".

وبينت أن "هذه القرارات تهدف للتقليل من الازدحامات في مجالس العزاء"، مقترحة "الاكتفاء بتقديم التعازي بالهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي ايضا لاصحاب التعزية، وذلك ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا".