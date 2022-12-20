اهالي السليمانية يستعدون لرأس السنة والحكومة المحلية: لا نمتلك الأموال للاحتفال (صور)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، عدم قدرتها على تمويل التهيئة والاستعداد لأعياد رأس السنة الميلادية هذا العام، فيما قام مواطنون بتزين الشوارع لاستقبال رأس السنة الميلادية.

وقال آرام شوان المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ انه "بسبب عدم توفير أية مبالغ للتهيئة والاستعداد لعيد رأس السنة الميلادية هذا العام سوف لن تكون هنالك أي احتفال أو استعدادات حكومية، كون الحكومة لم تخصص أية مبالغ للاستعداد لأعياد رأس السنة وعيدي الفطر والأضحى المباركين".

وأضاف شوان؛ أن "أية عملية استعداد لأي مناسبة فهذا يعني انه يجب ان نوفر الأموال للحركة والتنقلات للأماكن السياحية وللمطارات وكذلك لتوفير البوسترات التوعوية والدعائية للمناسبة، فبدون الاموال لانستطيع القيام باي نشاط متعلق بتلك المناسبات".

وعن معالم الاحتفال التي تشهده بعض شوارع محافظة السليمانية بين المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسياحة في السليمانية ان "تلك الاستعدادات هي شعبية وليس للحكومة أي صلة بها للأسباب آنفة الذكر".

وعلى صعيد متصل؛ أبلغ مصدر من رئاسة بلدية محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، وكالة شفق نيوز؛ ان "رئاسة البلدية ستقوم بإجراء استعدادات بما تملك من امكانية متوفرة لكن لحد الان لاتوجد نية لاقامة احتفال مركزي وحكومي بالمناسبة".

من جانبه؛ قال المواطن برزان احمد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفالات بالعام الجديد ستختلف عن السنوات الماضية خاصة وأننا تعودنا في كل عام أن يكون هناك تجمعا في شارع سالم، وسط المدينة، للمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تنظمها المحافظة".

واوضح احمد أن "الاحتفالات لهذا العام ستكون شخصية"، متوقعا أن "يخرج المواطنين إلى شارع سالم للتعبير عن فرحتهم بالعام الجديد رغم الأزمة الاقتصادية".

من جهتها قالت المواطنة هوارس أحمد، إنه "رغم إلغاء الاحتفالات الرسمية بسبب الازمة المالية لكن المحافظة ستشهد احتفالات كبيرة في القاعات والمسارح لإحياء ليلة رأس السنة الجديدة"، معربة عن تمنياتها بـ"ان يحل السلام والهدوء في عموم مناطق الاقليم والعراق".

وأعربت هوارس عن أملها بأن "يحل العام الجديد ويعود اخوتنا المهجرون المسيحيون إلى ديارهم ومناطقهم وخاصة انهم يحتفلون هذا العام بأعيادهم بعيدا عنها".

وبين مراسل شفق نيوز في السليمانية أن مظاهر الاحتفال الجماهيرية بدأت في محافظة السليمانية منذ الخامس عشر من شهر كانون الاول من خلال نشر الزينة والأضواء في الشوارع والأماكن العامة اضافة الى تهيئة شجرة الميلاد وهدايا بابا نويل.

يذكر أن محافظات الإقليم وبخاصة أربيل والسليمانية تشهدا سنوياً بمناسبة رأس السنة الميلادية احتفالات واسعة تتميز بالكثير من الفعاليات والمراسيم الخاصة لما يتمتع به الإقليم من طبيعة خلابة ومتنزهات متنوعة.