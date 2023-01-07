"گیژانی سلیمانی" يعود لإمتاع اهالي السليمانية بحفل غنائي "كبير" (صور)

شفق نيوز/ بعد توقف دام لسنتين، عاود كروب "گیژانی سلیمانی" نشاطاته الفنية في امسية غنائية فلكلورية في قاعة الفن بمحافظة السليمانية وبحضور جماهيري كبير.

وقالت نوزين محمد المشرفة على كروب "گیژانی سلیمانی" في تصريح لوكالة شفق نيوز، "عاود كروب (گیژانی سلیمانی) اليوم نشاطاته الفنية من خلال أمسية غنائية مميزة بعد توقف دام لأكثر من سنتين لأسباب عديدة".

وأضافت نوزين؛ أن "الحفل تضمن تقديم (6) اغاني فلكلورية تراثية من الفلكلور الكوردي القديم مع موسيقى فلكلورية قدمها أعضاء الفرقة وسط حضور ملفت".

وبينت المشرفة على كروب "گیژانی سلیمانی" اسباب اقامة الحفل في هذا الوقت؛ ان "الاجواء السياسية والامنية والاقتصادية الان في السليمانية ليست على مايرام لهذا وجدنا أنه من الضروري رفد الجمهور بمجموعة من الأغاني التي اعتادوا على سماعها من قبل كروب (گیژانی سلیمانی)".

وعن أسباب توقف الكروب عن النشاطات بينت نوزين إن "أسباباً كثيرة تقف وراء توقف نشاطاتنا لكن أهمها الجانب المالي، لكن سنحاول في المرحلة المقبل رفد الجمهور بنشاطات فنية جديدة".

وتأسس كروب "گیژانی سلیمانی" عام 2003 على يد الفنان الكوردي القدير انور قرداغي، وقد قدم الكروب العديد من الحفلات الفني في معظم مناطق اقليم كوردستان العراق، علما ان اعضاء الكروب يقمن بالغناء والعزف سوية.