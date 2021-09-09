"ان ار تي" تتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني بمصادرة معداتها وكاميراتها

شفق نيوز/ اتهمت قناة "ان ار تي" التلفزيونية، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الخميس، بمصادرة معداتها وكاميراتها في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت القناة على موقعها الالكتروني، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني أرسل قوات أمنية بالقرب من قناة ان ار تي بسبب الانباء التي تم نشرها عن دخول تلك القوات الى بعض الشركات في محافظة السليمانية".

وأضافت أن "القوات الامنية استولت على المعدات والكاميرات التابعة لموظفي قناة ان ار تي"، مضيفة أنها "تحمل مسؤولية حياة موظفيها على عاتق القوات الامنية المتواجدة قرب القناة".

وشبكة "NRT" الإعلامية تابعة لرئيس حزب حركة "الجيل الجديد" المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن هناك أنباء عن صدور أمر إلقاء القبض على رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى في السليمانية.

واضاف المصدر؛ أن قوات اسايش وشرطة السليمانية تحاصر مصطفى في مكتبه الشخصي.

وقبل ذلك، قال مصدر مطلع لشفق نيوز، إن قوة من الفرقة الذهبية و"الكوماندوز" التابعة لشيخ جعفر شيخ مصطفى القيادي في الاتحاد الوطني نائب رئيس اقليم كوردستان صادرت معدات وآليات معمل إنتاج الأسمنت في طاسلوجة.

ووفقا للمصدر، فإن المعمل تابع لنجل رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى، لافتا إلى أن معلومات أولية تفيد بأن نجل فاروق ملا مصطفى أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك (المعزول) للاتحاد الوطني.

وقال إن ذلك جاء بناءً على حملة أطلقها رئيس الحزب بافل طالباني تحت مسمى الإصلاح في أركان الحزب.