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انواء كوردستان.. درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً اليوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-13T09:55:07+0000
انواء كوردستان.. درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً اليوم

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، أن تشهد معظم مناطق الإقليم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، اليوم السبت، يبلغ ما بين 2 الى 3 درجات مئوية. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، ان الطقس سيكون صحوا في مناطق الاقليم بصورة عامة، مشيرا الى زيادة في تسجيل درجات الحرارة تبلغ من 2- 3  درجات مئوية. 

وتوقع البيان ان يستمر الصحو في اجواء الاقليم ليوم غد الاحد لتبقى معدلات درجات الحرارة مقاربة لما هي عليه.

 كما توقع البيان ان تكون درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة، في اربيل 43، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة 44، كرميان 47، سوران 41. 

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