انواء كوردستان تنوه لانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، توقعات الطقس في محافظات الاقليم خلال اليومين المقبلين.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا من 1-3 درجة خلال 48 ساعة المقبلة ".

واضاف البيان أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة ستكون في أربيل 14 درجة مئوية، السليمانية 10 درجات، دهوك 14 درجة، حلبجة 10 درجات، سوران 10 درجات، كرميان 16 درجة، زاخو 15 درجة".