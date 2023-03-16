انواء كوردستان تعلن نسب الامطار خلال 12 ساعة الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن نسب الامطار التي تساقطت في المحافظات والمناطق خلال الاثني عشر الساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نسب الامطار في محافظات الإقليم تصدرها قضاء دوكان في السليمانية بواقع 24.2ملم، تليه منطقة شمامك 20.6ملم، ثم منطقة هلشو 19.6ملم.

وأضافت أن محافظة السليمانية سجلت 17.9ملم، تلتها منطقة بازيان التابعة لها 17ملم، وقضاء جمجمال التابع لها أيضاً 15ملم، ومنطقة بيرمام 12.7ملم.

وأشارت إلى أن أربيل عاصمة إقليم كوردستان سجلت معدل أمطار بلغ 10.8ملم، ومحافظة كركوك 8.6ملم، ومنطقة ميدان 8.2ملم، ومحافظة دهوك 5.9ملم.

وبلغت نسبة الأمطار في قضاء دربنديخان التابع للسليمانية 5.6ملم، وقضاء عقرة التابع لإدارة زاخو المستقلة 5.4ملم، وقضاء كلار التابع لإدارة كرميان المستقلة 3.4ملم.

فيما سجلت أدنى مستويات الأمطار في منطقة مانگيس 0.8ملم، وإدارة زاخو المستقلة 0.6ملم، وكذلك منطقة بامرني 0.6ملم، والعمادية 0.4ملم، وكذلك منطقة كاني ماسي 0.4ملم.