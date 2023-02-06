انواء كوردستان تعلن نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الاثنين، نسبة الأمطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل 1.2 ملم

السليمانية 0.3 ملم

دهوك 9.7 ملم

شمامك 2 ملم

بيرمام 2.6 ملم

خبات 1.6 ملم

بازيان 1.8 ملم

زاخو 12.5 ملم

العمادية 26 ملم

بامرني 24 ملم

مانگيس. 9.8 ملم

كاني ماسي 5.4 ملم

دربنديخان 0.4 ملم

حاج عمران 5.6 ملم

سوران 1.6 ملم