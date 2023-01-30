انواء كوردستان تعلن نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاثنين، نسبة الأمطار في محافظات الإقليم خلال 12 ساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:

‏أربيل 3.3 ملم

السليمانية 5.5 ملم

كركوك 1.7 ملم

حلبجة 5.6 ملم

خانقين 1.6 ملم

شمامك 4.3 ملم

بيرمام 17.2 ملم

خبات 3 ملم

جمجمال 4 ملم

بازيان 4.4 ملم

دوكان 7.4 ملم

زاخو نسبة ضئيلة

العمادية 5.4 ملم

بامرني 7.2 ملم

مانگيس. 0.8 ملم