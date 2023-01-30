انواء كوردستان تعلن نسبة الأمطار خلال الساعات الماضية
شفق نيوز/ أعلنت مديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاثنين، نسبة الأمطار في محافظات الإقليم خلال 12 ساعة الماضية.
وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال 12 الساعة الماضية كانت كالاتي:
أربيل 3.3 ملم
السليمانية 5.5 ملم
كركوك 1.7 ملم
حلبجة 5.6 ملم
خانقين 1.6 ملم
شمامك 4.3 ملم
بيرمام 17.2 ملم
خبات 3 ملم
جمجمال 4 ملم
بازيان 4.4 ملم
دوكان 7.4 ملم
زاخو نسبة ضئيلة
العمادية 5.4 ملم
بامرني 7.2 ملم
مانگيس. 0.8 ملم