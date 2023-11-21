انواء كوردستان تعلن نسبة الامطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء نسبة الأمطار المتساقطة في المحافظات خلال الـ12 ساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية كانت بواقع، بنسبة دهوك 3.7 ملم

زاخو 0.2 ملم، عقرة 1.2 ملم، بامرني 6.2 ملم، حاج عمران 4.6 ملم، مانگیش 0.8 ملم، سوران 0.6 ملم، باتوفە 3.6 ملم، ميرگسور 8.4 ملم.