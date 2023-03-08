انواء كوردستان تعلن نسبة الامطار المتساقطة خلال الـ12 ساعة الماضية

شفق نيوز/ ‏أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، نسبة الامطار المتساقطة في المحافظات خلال الـ12 ساعة الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الامطار في محافظات إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية كانت بواقع، بنسبة ‏أربيل 0.2ملم، وفي السليمانية 29.9ملم، وهلشو 26.6ملم، ودوكان 25.8ملم، ودربنديخان 20.8ملم.

كما كانت نسبة الامطار في ميدان 20ملم، وفي بازيان 16.6ملم، وكلار 11.6ملم، وجمجمال 7.5ملم، وحاج عمران 2.8ملم، وكركوك 2.7ملم، وسوران 0.4ملم، و0.2ملم في كل من كاني ماسي وبارزان، في حين سجلت بيرمام وخانقين نسبة ضئيلة من الامطار.