انواء كوردستان تتوقع نوروزاً ممطراً هذه السنة

شفق نيوز/ ‏توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الاحد، أن تكون الاجراء في اول يوم أعياد نوروز "ممطرة".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف أول أيام أعياد نوروز ".

وتوقعت أنواء كوردستان أيضا أن "تكون السماء غائمة مع وجود أمطار متقطعة في المناطق الجبلية خاصة بعد الظهر اضافة الى تساقط الحالوب و هطول أمطار رعدية".

ومن المتوقع قدوم آلاف الزائرين من مختلف مناطق العراق، بالإضافة إلى عدد كبير من خارج البلاد للاحتفال بعيد نوروز في اقليم كوردستان والذي يصادف يوم غد الاثنين 21 آذار 2023.