انواء كوردستان تتوقع انخفاض درجات الحرارة مع هطول أمطار في مناطق متفرقة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الاحد، توقعات الطقس في محافظات اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة.

‏وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "درجات الحرارة من المتوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا درجة خلال 48 ساعة المقبلة مع توقعات بهطول أمطار خفيفة حتى في مناطق متفرقة".

وأشار البيان؛ إلى "وجود موجة تساقط ثلوج في المناطق الجبلية ومن المتوقع ايضا ان تكون نسبة الامطار اكثر في محافظة دهوك وانخفاض نسبة الأمطار عند المساء في مراكز المدن".

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون كالآتي:

أربيل 12

السليمانية 10

دهوك 9

حلبجة 11

سوران 7

كرميان 16

زاخو 10